Alimentaria col·labora amb Produlce per impulsar la presència del dolç espanyol

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
Alimentaria i l'Asociación Española del Dulce (Produlce) han subscrit un acord marc de col·laboració amb l'objectiu de reforçar la projecció internacional i la competitivitat del sector del dolç espanyol en l'edició 2026 del saló, informa l'entitat aquest dimarts.
La trobada se celebrarà del 23 al 26 de maig al recinte Gran Via de Fira de Barcelona i preveu reunir 110.000 professionals de 120 països.
El pacte contempla diverses accions conjuntes orientades a donar més visibilitat al sector en la pròxima edició del certamen i impulsar-hi la participació de companyies.
La presidenta de Produlce, Olga Martínez, ha explicat que Alimentaria "és un aparador únic per mostrar el dinamisme, la qualitat i la capacitat exportadora" del sector.
La directora d'Alimentaria, Anna Canal, ha assenyalat que el sector del dolç destaca per una "projecció exterior i un paper fonamental en la innovació alimentària".