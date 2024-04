Alícia Romero serà la número dos del PSC el 12M, seguida d'Espadaler i Niubó

BARCELONA, 2 abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, serà la número dos de la candidatura de Salvador Illa per a les eleccions catalanes del 12 de maig, segons han confirmat fonts coneixedores a Europa Press aquest dimarts.

El secretari general d'Units per Avançar i diputat del PSC-Units, Ramon Espadaler, ocuparà el tercer lloc, seguit de la diputada Esther Niubó i el secretari primer de la Mesa del Parlament, Ferran Pedret, ocuparà el cinquè lloc, segons ha avançat 'El Periódico'.

La cap de llista per Tarragona serà Rosa Maria Ibarra; Sílvia Paneque ho serà per Girona, i Òscar Ordeig per Lleida.