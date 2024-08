Alícia Romero serà la consellera d'Economia del nou Govern

BARCELONA, 10 ago. (EUROPA PRESS) -

La fins ara portaveu del PSC en el Parlament, Alícia Romero, serà la consellera d'Economia de la Generalitat en el Govern del president Salvador Illa, han informat a Europa Press fonts coneixedores.

Va ser la candidata número 2 del PSC per Barcelona en les eleccions catalanes, per darrere d'Illa, i ha estat una de les negociadores del seu partit amb ERC i els Comuns per a la investidura.

Romero és també secretària de l'Àrea d'Economia, Coneixement i Digital del PSC.