Alícia Romero: "Avancem cap a un model de finançament amb visió federal"

Defensa el Govern central davant de l'opa: "Només s'hi han posat condicions, no s'ha impedit"

BARCELONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, ha afirmat aquest diumenge que Espanya es va acostant a un federalisme econòmicament: "Tots hem anat evolucionant i avancem cap a un model de finançament amb visió federal".

S'ha mostrat textualment satisfeta amb l'acord de finançament abordat amb l'Estat: "Hem posat sobre la taula una nova arquitectura que esperem que es pugui presentar entre setembre i octubre", ha dit en una entrevista de 'La Vanguardia' recollida per Europa Press.

"Catalunya recaptarà tots els impostos que es generen i amb aquests impostos es finançaran les despeses comunes de l'Estat, i la resta s'utilitzarà per finançar les nostres competències", en referència tant a les competències homogènies (les mateixes de qualsevol comunitat) com les que no ho són: les que constitueixen la singularitat catalana, ha dit.

Però no ha concretat els diners: "Tenim el marc polític. Encara no tenim les xifres i només les tindrem quan el Govern central ens digui quant posa de més en el sistema".

Davant de les crítiques d'ERC a l'acord, ha replicat que apareix el que va acordar amb el PSC, encara que ha matisat: "ERC voldria que en l'acord aparegués l'ordinalitat i no en el preàmbul, però arribem fins a on es podia arribar amb el convenciment que el Govern central, quan presenti el model, ho respectarà".

Sobre el fet que Brussel·les hagi advertit Espanya per les seves condicions a l'opa del BBVA sobre el Banc Sabadell, ha respectat la decisió però ha defensat el Govern central: "Ha actuat correctament defensant no només el Sabadell com a entitat sinó el que representa. Només s'hi han posat condicions, no s'ha impedit l'opa".

Preguntada pel fet que l'escenari pressupostari de la UE posa en qüestió els fons regionals, ha confiat que això canviï i que el pes de les regions aparegui: "Estem perdent força. La negociació és llarga. Treballarem en això amb altres regions".