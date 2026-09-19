Aliança Catalana presenta 8 nous candidats per a les municipals de 2027 i en suma més de 50

S'anul·la la multa de 10.001 euros del Govern a Orriols per unes declaracions de 2022
GIRONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -
Aliança Catalana (AC) ha celebrat aquest dissabte al Teatre Comtal de Ripoll (Girona) la segona convenció municipalista de la formació, en la qual s'han presentat 8 nous candidats per a les eleccions municipals de 2027, per la qual cosa sumen 51 candidats.
Segons ha informat el partit en un comunicat, durant la convenció s'han abordat qüestions relacionades amb la preparació dels plens municipals i l'acció dels futurs regidors, així com la preparació estratègica i l'oratòria dels candidats.
El partit ha presentat Àlex Fernández com a candidat a Sant Feliu de Guíxols (Girona); Aleix Boix a Roses (Girona); Josep Juanola a Biosca (Lleida); Ester Hosta a Navàs (Barcelona); Josep Valls a Rajadell (Barcelona); Miquel Santiago a Tiana (Barcelona); Jaume Valls a Vilassar de Mar (Barcelona) i Xavier Merlos a Alella (Barcelona).
En la seva intervenció, la líder del partit i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha dirigit un missatge als candidats sobre la "necessitat d'afrontar amb determinació les crítiques, els insults i les situacions de confrontació" durant el procés electoral.
ANUL·LACIÓ DE LA SANCIÓ DE 10.001 EUROS A ORRIOLS
Durant la jornada, el partit ha donat a conèixer que un jutjat ha anul·lat la sanció de 10.001 euros imposada a Orriols pel Govern el 2024 per unes declaracions discriminatòries en una entrevista concedida a 8TV el 2022.
Segons AC, la resolució judicial estima el recurs presentat per Orriols i deixa sense efecte la sanció atès que el jutjat considera que "no s'ha acreditat la discriminació".
Jordi Coma, membre de la secretaria jurídica del partit i advocat del cas, ha celebrat la seva resolució.