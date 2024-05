Aliança Catalana irromp al Parlament amb 2 diputats i el 3,79% dels vots

GIRONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

Aliança Catalana, el partit impulsat per l'alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha aconseguit entrar per primera vegada al Parlament de Catalunya en les eleccions d'aquest diumenge, amb 2 diputats i el 3,79% dels vots (118.035), amb el 99,06% escrutat.

Ha aconseguit 1 diputat a les demarcacions de Girona i Lleida, respectivament, amb el 9,03% i 26.857 vots a Girona, i el 7,78% i 12.966 paperetes a Lleida, mentre que a Barcelona ha aconseguit 67.138 vots (el 2,88%) i a Tarragona, 11.074 (3,51%).

S'ha posicionat com la primera força als municipis de Ripoll (Girona), amb el 33,10% dels vots (1.559); les Lloses (Girona), amb 34 paperetes (35,05%), i Campdevànol (Girona), amb 430 (26,52%).

El projecte va sorgir a Ripoll (Girona), municipi on en les eleccions municipals del 28 de maig del 2023 va ser el partit més votat, amb 6 dels 17 regidors del consistori i, per tant, l'alcaldia, encapçalada per Orriols.

El 25 de març Orriols va anunciar la seva candidatura al capdavant d'Aliança Catalana per a aquest 12M i el 7 d'abril el partit va aconseguir els avals per presentar-se a les eleccions.