Aliança Catalana homenatja el General Moragues, "símbol de resistència i coratge"

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

Membres d'Aliança Catalana (AC) han fet aquest dimecres una ofrena floral al monument al General Moragues a Barcelona amb motiu de la Diada, "símbol de resistència i coratge" durant la Guerra de Successió.

Ho han explicat en un missatge a X, recollit per Europa Press, en el qual han dit que Moragues "va ser brutalment executat, decapitat i el seu cap exposat en una gàbia durant dotze anys com a advertiment per als patriotes catalans".

La líder d'AC, Sílvia Orriols, no ha participat en aquest homenje a Moragues, i la formació tampoc no ha assistit a l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova.