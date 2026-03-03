Aliança Catalana esmena a la totalitat els pressupostos del Govern

BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -
Aliança Catalana (AC) ha anunciat que han presentat una esmena a la totalitat al projecte de pressupostos del Govern perquè "consoliden un autèntic infern fiscal per als catalans".
En un comunicat aquest dimarts, la formació liderada per Sílvia Orriols, lamenta que "es cronifica l'espoli anual que Espanya imposa a Catalunya i es normalitza un saqueig fiscal estructural que supera els 20.000 milions a l'any".
En matèria sanitària critiquen que els comptes contemplen una inversió de 13.840 milions, mentre que "la despesa real de l'exercici del 2025 va rondar els 16.000 milions d'euros", la qual cosa qualifiquen com una distorsió sistemàtica de la realitat comptable.
D'altra banda, remarquen que "la càrrega financera del deute limita la capacitat del país" i critiquen el pagament d'interessos del deute que, afirmen, corresponen en gran part al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA).
També assenyalen que els pressupostos, arran dels acords entre el Govern i els Comuns, consoliden un "model intervencionista que penalitza la propietat privada, blinda una Generalitat sobredimensionada i perpetua un sistema de subvencions milionàries a mitjans afins, partits polítics i una extensa xarxa clientelar".