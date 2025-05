Aliança Catalana critica el tancament d'Acció a Israel: "Estratègicament s'han equivocat"

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'Aliança Catalana (AC), Jordi Coma, ha criticat aquest dimecres la decisió del Govern de tancar l'oficina d'Acció a Tel-Aviv (Israel) després de pactar-ho amb els Comuns: "Estratègicament s'han equivocat".

"No s'ha avaluat en absolut la importància econòmica, acadèmica i estratègica d'aquesta decisió. Perquè realment el que fa el Govern de la Generalitat de Catalunya és trencar les relacions diplomàtiques amb l'Estat d'Israel. No hi ha res més a dir. És senzillament això", ha assegurat en una roda de premsa al Parlament, al costat de la líder del partit, Sílvia Orriols.

Segons ell, es deixarà de donar suport logístic a 925 empreses que tenen relacions comercials habitualment amb Israel amb impacte de 700 milions d'euros a l'any, alhora que ha criticat que hi hagi oficines a Pequín (Xina), Dubai (Emirats Àrabs Units) i Casablanca (Marroc).