Aliança Catalana convoca el seu primer Congrés Nacional per al 6 de juliol a Ripoll (Girona)

GIRONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

El partit Aliança Catalana, que es va estrenar amb dos diputats al Parlament en les eleccions catalanes del 12 de maig, ha anunciat aquest diumenge la convocatòria del seu primer Congrés Nacional per al dissabte 6 de juliol a Ripoll (Girona).

En un missatge enviat als seus afiliats, compartit també amb la premsa, el partit liderat per l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha detallat que el congrés serà a les 10 hores al Teatre Comtal d'aquesta localitat.

La formació va sorgir a Ripoll, municipi on, en les eleccions municipals del 28 de maig del 2023, va ser la més votada, amb 6 dels 17 regidors del consistori i, per tant, l'alcaldia l'encapçala Orriols davant la falta d'acord de la resta dels partits per investir un candidat alternatiu.