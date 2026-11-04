Alhora registra una ILP al Parlament per excloure Renfe com a operadora de Rodalies

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El partit Alhora ha registrat aquest dimecres al Parlament una iniciativa legislativa popular (ILP) de modificació de la llei ferroviària perquè el Govern només pugui adjudicar els serveis de Rodalies a un operador públic de titularitat íntegra de la Generalitat, amb l'objectiu d'"excloure Renfe" com a operadora a Catalunya.
"Ni Renfe Viajeros ni l'empresa mixta que està dissenyada justament per evitar que això passi", ha expressat el president d'Alhora, Jordi Graupera, en unes declaracions als mitjans a la cambra catalana després de registrar la iniciativa, que ha assegurat que, si prospera, en el següent exercici Renfe quedarà exclosa com a operadora per decret.
Ha defensat la viabilitat de la proposta: "Des del 2010 la transferència de la competència és completa i el Parlament hauria pogut legislar, perquè així ho contempla la directiva europea, de tal manera que FGC fes la gestió de Rodalies", i ha criticat que partits com Junts, ERC o la CUP no ho hagin impulsat.
També ha dit que no hi ha cap problema jurídic, econòmic, tècnic ni logístic perquè FGC assumeixi l'adjudicació per operar Rodalies d'aquí a 2 anys: "La transició cap al servei que ofereix Ferrocarrils en un servei de Rodalies no té cap dificultat tècnica, només té una dificultat acreditativa".
Després de registrar la sol·licitud, la Mesa tindrà 15 dies hàbils per decidir si admet a tràmit la iniciativa, i posteriorment la comissió promotora de la ILP disposarà de 120 dies per reunir almenys 50.000 signatures perquè la iniciativa segueixi la tramitació al Parlament.