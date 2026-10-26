Alhora recull 15.386 avals i es podrà presentar a les eleccions generals

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
Alhora ha recollit 15.386 avals per presentar-se a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre, per la qual cosa es podrà presentar a les 4 circumscripcions de Catalunya en superar el mínim legal establert del 0,1% d'electors a cada província.
Segons ha informat el partit liderat per Jordi Graupera en un comunicat aquest dilluns, han recollit 11.668 signatures a Barcelona; 1.796 a Girona; 1.281 a Tarragona i 641 a Lleida, la qual cosa suposa "gairebé el triple del mínim legal" que fixa la llei orgànica de règim electoral general (LOREG).
El partit, que ha recollit aquests avals amb més de 500 voluntaris, prop de 80 parades i 23 locals en una quarantena de municipis, es presentarà a les eleccions amb el lema 'Fora Espanya'.