Alhora elegeix Jordi Graupera com a president en el seu congrés fundacional

BARCELONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -

El congrés fundacional d'Alhora ha elegit president aquest dissabte Jordi Graupera, que encapçalarà el Consell Nacional un any, amb Anna Punsoda com a número 2 i Júlia Ojeda com a 3, informa el partit en un comunicat.

La direcció té 11 membres (7 dones i 4 homes) que coordinaran l'estratègia del partit durant un any, després del qual es farà el proper congrés.

La resta de la direcció són Elisabet Vives, Marc Cassany, Queralt Prat, Marc Martí, Sergi Castañé, Meritxell Blay, Àstrid Alemany i Mariona Bosch.

Els 350 fundadors paguen una quota de 10 euros mensuals i poden incidir en la presa de decisions del partit, començant per aquest congrés, que també ha aprovat els estatuts, que han rebut més de 70 esmenes.

L'exconsellera de la Generalitat i que va ser cap de llista d'Alhora a les eleccions catalanes, Clara Ponsatí, va renunciar a la primera línia del partit en no entrar en el Parlament, i Graupera va ser el número 2 de la llista.