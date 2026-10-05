Alhora consultarà a la seva militància si es presenta a les generals

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
El partit Alhora consultarà en els pròxims dies a la seva militància si s'han de presentar a les eleccions generals convocades aquest dilluns de manera anticipada pel president del Govern central, Pedro Sánchez, informen en un comunicat.
Alhora no té una posició fixada i entre la militància hi ha "pluralitat d'opinions" i, segons l'acord que va adoptar el Congrés Nacional del 2025, és una qüestió que s'ha de consultar a les bases, fet que es produirà en els pròxims dies, en un format i dates per concretar.
La formació encapçalada per Jordi Graupera i fundada juntament amb l'exconsellera i exeurodiputada Clara Ponsatí el 2024 es va presentar per primera vegada a uns comicis el 2024 al Parlament, van recaptar 14.104 vots (0,44%) i van quedar lluny d'obtenir representació.