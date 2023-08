Algèria es consolida com el primer proveïdor de gas natural a Espanya fins al juliol, per davant de Rússia

Els emmagatzematges subterranis arriben a un nivell d'ompliment del 99%



MADRID, 6 ago. (EUROPA PRESS) -

Algèria es consolida com a principal proveïdor de gas natural a Espanya des que va començar el 2023, després d'haver tornat a ser el primer subministrador el passat mes de juliol, amb un total de 9.106 gigawatts hora (GWh), per cobrir el 28,7% de la demanda mensual, segons dades de l'últim butlletí d'Enagás.

Així, durant els set primers mesos de l'any, el país africà, històricament el principal subministrador espanyol de gas natural tot i que l'any passat va patir un sorpasso per part dels Estats Units, ha assortit amb més de 59.100 GWh el país, per cobrir el 25% del total de la demanda fins al juliol.

Algèria se situa així per davant de Rússia, que amb 49.909 GWh ha subministrat el 21,1% de la demanda de gas natural d'Espanya aquest 2023, havent estat també el segon principal origen del gas que ha arribat al país al juliol, amb 8.764 GWh, el 27,6% del total.

En tercer lloc, el passat mes de juliol i durant els set primers mesos del 2023, hi ha els Estats Units, amb el 19,1% del total de la demanda aquest any, per davant de Nigèria, amb el 13,9%.

Pel que fa als emmagatzematges subterranis, estan pràcticament al nivell màxim d'ompliment, arribant al 99% a finals de juliol. El mateix mes de l'any passat estaven al 78%.

LA DEMANDA CAU UN 15,9%.

Per la seva banda, la demanda nacional de gas natural durant el mes de juliol va registrar un descens del 15,9% respecte del mateix període de l'any passat, amb 26.199 GWh. Va destacar la caiguda tant de la demanda convencional (-13%) com de la del sector elèctric (-39,4%).

Durant els set primers mesos de l'any, el consum de gas natural acumula una reculada del 14% respecte del mateix període del 2022, amb 192.517 GWh.