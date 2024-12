Alfonso Rueda aprova pactes puntuals amb Junts, però descarta el seu recolzo en una futurible investidura de Feijóo

SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA 27 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda, s'ha mostrat favorable a acords puntuals del Partit Popular amb Junts, però ha descartat que això es traslladi a una futurible investidura d'Alberto Núñez Feijóo com a president del Govern central.

A preguntes dels mitjans de comunicació durant la roda de premsa posterior al Consello de la Xunta, el president autonòmic ha justificat els acords assegurant que el PP "reclama el que creu que és millor per a l'interès general, i necessita suports perquè això sigui possible o per detenir iniciatives que van contra l'interès general".

"Aquells que decideixin col·laborar, fan una bona feina. El PP està al seu lloc. Des de l'oposició, busca assolir acords o frenar aquells que no siguin beneficiosos. Si Junts decideix recolzar-los, és l'actitud correcta", ha assegurat.

Amb tot, preguntat per una extensió d'aquesta sintonia a una futurible investidura de Núñez Feijóo com a president de l'Executiu central, Rueda ha recordat que els populars "sempre" han tingut presents determinades línies vermelles.

"L'actual les ha traspassat totes", ha criticat respecte a Pedro Sánchez, al que ha acusat "d'assumir qualsevol compromís" tot i que després "no el pugui complir, com s'està veient ara".

"Crec que Feijóo estaria en tot el seu dret a recaptar suports per a la investidura, però estic segur que no seria costi el que costi. Perquè aquesta ocasió ja la va tenir i no la va exercir", ha conclòs.