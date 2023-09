Alfonso Guerra reclama al PSOE que no aprovi l'amnistia perquè "condemna la Transició"

Qualifica d'infàmia la reunió de Díaz i alerta que després vindrà l'autodeterminació i s'anirà restant atribucions a la democràcia

MADRID, 7 set. (EUROPA PRESS) -

L'exvicepresident del Govern central i històric dirigent del PSOE, Alfonso Guerra, ha demanat al seu partit que no aprovi una amnistia tal com demana l'expresident de Catalunya Carles Puigdemont, que ha titllat de "gàngster" perquè suposaria una "condemna a la Transició". A més a més, considera el viatge de la vicepresidenta Yolanda Díaz per reunir-se amb el líder independentista una "infàmia".

En una entrevista de la Cadena Cope, recollida per Europa Press, Guerra demana com a ciutadà demòcrata i com a socialista que no aprovin l'amnistia perquè seria negar l'esforç que van fer els vells socialistes en la Transició perquè el país tirés endavant. A més a més, ha alertat que després de l'amnistia serà el torn de l'autodeterminació.

"Que ara diguin que tot allò va ser un règim impur, em sembla insuportable. Per tant, jo el que dic és: no ho facin vostès perquè és molt greu", ha demanat.

Guerra assenyala a més que aquesta condemna a la Transició l'està duent a terme l'actual direcció del PSOE mitjançant la "La tècnica de la llonganissa", que segons ha explicat consisteix a anar retirant atribucions al sistema democràtic a poc a poc.

"Tallen una rodanxa, ara els indults, ara desapareix el delicte de sedició, ara la malversació, ara l'amnistia... i després vindrà l'autodeterminació", ha alertat que han anat fent "massatges" a la societat perquè vagi acceptant una rere l'altra les qüestions que estan desconstruint la societat democràtica del 78, ha alertat.

"La tècnica de la llonganissa, o potser caldria dir-ne del xoriço, pensant en qui ho fa. I al final, què li quedarà a vostè? La punta, se l'han menjat sencera", ha expressat.