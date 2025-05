Álex Ramos, elegit president de Societat Civil Catalana

BARCELONA 31 maig (EUROPA PRESS) -

El fins ara vicepresident de Societat Civil Catalana (SCC), Álex Ramos Torre, va ser elegit aquest divendres president "amb el 99% dels vots a favor i cap vot en contra" durant l'Assemblea General de Socis, que va renovar la Junta Directiva.

El cofundador de l'entitat substitueix Elda Mata Miró-Sans (en el càrrec des d'abril del 2022) i tindrà com a vicepresidenta la jurista Teresa Freixes Sanjuán, informa aquest dissabte SCC en un comunicat.

La directiva es completa amb la incorporació d'Alejandro Martín Revilla com a secretari; continua com a tresorera Maraya Perinat de Oriol; es mantenen com a vocals Ferran Brunet i Cid, Eladio de Miguel Sainz, Jorge Fernández-Argüelles Bravo i Eloy Moreno Tarrés, i entren com a vocals Ana de Isabel Ruiz, Santiago Pérez López i Tito Acedo Zapata.

Ramos preveu nomenar en els pròxims mesos un Consell Consultiu que faci "una proposta il·lusionant, a manera de segona transició, amb la qual pugui sentir-se còmode el gran centre polític i social de Catalunya i de la resta d'Espanya".

Es va aprovar per unanimitat la gestió i els comptes auditats del 2024, així com el Pla Estratègic i el pressupost 2025, de 317.000 euros, "una quantitat similar a la de l'any anterior".