Àlex Goñi, primer president de Pimec a la ciutat de Barcelona

Antoni Torres assumirà el càrrec de president de PimeComerç



BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha nomenat el vicepresident de Pimec i fins ara president de PimeComerç, Àlex Goñi, com a president a la ciutat de Barcelona per "reforçar" la seva presència a la capital catalana, càrrec que no existia fins ara.

Així ho ha explicat aquest dijous el president de Pimec, Antoni Cañete, en una trobada amb els mitjans per anunciar canvis interns "d'acord amb l'evolució de l'entitat i per fer front als reptes actuals i futurs".

En la trobada també hi han participat altres membres del consell executiu de Pimec com el ja esmentat Àlex Goñi; el secretari general, Josep Ginesta; el vocal del comitè executiu, Antoni Torres, i la directora de PimeComerç, Pilar Mínguez.

Es tracta d'un càrrec que no existia a Barcelona, però sí en altres ciutats de Catalunya, i que s'ha creat perquè formi part d'un futur Consell del Diàleg Social de Barcelona que l'Ajuntament va anunciar al setembre.

Cañete ha detallat que serà un càrrec amb funcions representatives i que va en la línia d'altres nomenaments que es van anunciar a finals d'octubre, com el de Ferran Bel com a representant de la patronal a Madrid.

Goñi ha detallat que les seves tasques seran institucionals i estratègiques i ha celebrat el nomenament, tot i que ha dit que no serà fàcil deixar el seu càrrec al capdavant de l'àrea de comerç perquè és "un home de comerç".

Cañete i Goñi han coincidit que la creació del Consell del Diàleg Social a Barcelona és "positiu" perquè acosta les institucions a la ciutadania.

TORRES, PRESIDENT DE PIMECOMERÇ

En substitució de Goñi, la patronal ha nomenat Antoni Torres com a president de PimeComerç, que ja formava part del comitè executiu de la patronal i que és president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (Fefac).

Torres ha explicat que assumeix el càrrec com un repte en el qual defensarà que el comerç local és "sinònim del benestar social i de salut" i que l'activisme associatiu dels establiments és imprescindible.