Alberto Paredes - Europa Press.
BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Alerta Solidària ha presentat un recurs d'apel·lació davant l'Audiència de Barcelona en contra les ordres de presó preventiva a tres vaguistes detinguts durant la vaga general de l'11 de novembre, informa l'entitat juntament amb la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC) en un comunicat aquest dijous.
Alerta Solidària considera que la mesura de presó és excepcional i que imposar-la als detinguts és un acte "arbitrari" i il·lògic si es comparen altres causes iniciades l'11N i que han suposat en la majoria de casos llibertat sense mesures cautelars.
"La imposició de la presó és un càstig que respon més a posicions de caràcter polític que jurídic, apuntant al clima de criminalització de la protesta que s'ha alimentat per part d'alguns polítics, com els del PSC, en les últimes setmanes", ha dit l'advocat d'Alerta Solidària, Eduardo Cáliz.
La portaveu de la Coshac, Marta Espriu, ha criticat el paper del president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; i la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, per fer el "mateix discurs criminalitzador de la protesta i justificar les mesures repressives" l'endemà de la vaga.
Espriu ha demanat la llibertat immediata dels tres detinguts (vinculats al districte de Sant Martí), l'arxivament de les causes i l'aturada de la "creixent criminalització" de l'organització sindical i el respecte escrupolós al dret a vaga i als drets polítics de la ciutadania.
Aquest divendres a les 20.00 hores han convocat una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona per exigir la llibertat dels detinguts.