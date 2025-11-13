Alerta Solidària diu que "no hi ha raons per oposar-se" a l'amnistia dels CDR de l'operació Judes

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
Alerta Solidària ha afirmat que "no hi ha raons per oposar-se" a l'aplicació de la llei d'amnistia als CDR de l'operació Judes després del pronunciament de l'advocat general de la Unió Europea, Dean Spielmann, aquest dijous, en què ha avalat la major part d'aquesta llei.
En un comunicat, l'organització subratlla que l'informe de Spielmann --que no és vinculant, ja que precedeix la resolució final que adoptarà el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE)--, acostuma a establir els marcs de debat tècnic i jurídic que cal resoldre.
L'informe, recorden, constata que "ni la llei d'amnistia, ni la seva aplicació en el cas" de l'operació Judes són contraris al dret comunitari ni desvirtuen la lluita antiterrorista de la Unió Europea.
Per tot plegat, ho acullen "amb satisfacció i alhora amb prudència", ja que no es tracta de la resolució definitiva, que esperen que arribi aviat.
En aquest sentit, el col·lectiu assegura que fonts del tribunal han avançat que aquesta resolució podria arribar "d'aquí a un mes o dos" i, si acull les tesis de l'advocat general, retornarà el cas a l'Audiència Nacional amb les respostes.