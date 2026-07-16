Alerta Solidària demana a l'AN l'arxivament de les actuacions contra els CDR després de la resolució del TJUE

A. Pérez Meca - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
L'advocada d'Alerta Solidària, Eva Pous, ha demanat aquest dijous a l'Audiència Nacional (AN) "l'arxivament immediat" de les actuacions contra els Comitès de Defensa de la República (CDR) després del pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).
"La resolució dona motiu al que defensàvem, que el cas era amnistiable, que els companys dels CDR no poden ser jutjats a l'Audiència Nacional. L'única cosa que pot fer l'AN, sense cap mena de maniobra dilatòria, ha de ser l'arxivament immediat de les actuacions", ha afirmat en una roda de premsa.
Tot i que no sap quin pas farà l'AN i si intentarà o no allargar el procés, ha subratllat que el TJUE deixa clar que el cas és "amnistiable" en no apreciar danys ni vulneracions de drets greus.