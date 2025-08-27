Alemanya.- El Govern d'Alemanya aprova un projecte de llei per instaurar un servei militar voluntari

El pla contempla l'opció de fer-lo obligatori en cas de necessitat i després de l'aprovació per part del Parlament
BERLÍN, 27 ago. (DPA/EP) -
El Govern d'Alemanya ha aprovat aquest dimecres un projecte de llei per introduir un servei militar voluntari, un pla que contempla l'opció de fer-lo obligatori en cas de necessitat i amb el suport exprés per part del Parlament, un text que requereix igualment la llum verda per part del Bundestag.
El projecte ha estat recolzat durant una reunió celebrada a la seu del Ministeri de Defensa, segons fonts governamentals citades per l'agència alemanya de notícies DPA, que han explicat que, no obstant això, no s'ha aprovat la tornada al servei militar obligatori en temps de pau, una reclamació formulada per diversos polítics conservadors.
El text, presentat pel titular de la cartera de Defensa, Boris Pistorius, contempla la possibilitat que el servei militar passi a ser obligatori en cas que la situació a nivell de defensa o la falta de voluntaris ho facin necessari, si bé sempre a condició que la mesura sigui recolzada pel Parlament del país europeu.
Segons les informacions recollides per DPA, l'Exèrcit alemany necessitaria en l'actualitat uns 80.000 soldats actius addicionals, mentre que l'OTAN considera que Alemanya necessita uns 260.000 homes i dones en les Forces Armades per resistir un atac, per exemple, per part de Rússia.
D'aquesta forma, el servei militar hauria de servir principalment per augmentar les reserves, uns plans que contemplen començar amb 15.000 nous reclutes i introduir un examen mèdic obligatori a partir del 2027. Per al registre militar, els joves han d'emplenar un qüestionari en el qual indiquen si estan disposats i són aptes per al servei militar.
El nou servei militar es dirigeix al grup d'edat d'entre 18 i 25 anys, mentre que Pistorius vol aplicar diverses mesures per fer més atractiva aquesta via, entre elles un augment de la paga. Així, els reclutes seran remunerats en el futur com a soldats temporals i rebran més de 2.000 euros nets al mes.
Pistorius ha avançat que considera que durant el procés parlamentari es registraran canvis en el projecte de llei i ha ressaltat que "per regla general, cap llei surt del Bundestag tal com va entrar". "El mateix ocorrerà en aquest cas", ha explicat.
Per la seva banda, el president de l'Associació de les Forces Armades Alemanyes, André Wustner, havia dit abans de la reunió del gabinet que el projecte té deficiències i ha argumentat que, si bé suposa una millora davant la situació actual, "segueix sent insuficient" en vista dels problemes per reclutar personal.