Alejandro Fernández s'inscriu a la ponència política del congrés del PP "com un afiliat més"

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha explicat aquest dimarts que s'ha inscrit a la ponència política del congrés que el partit celebrarà a principis de juliol, i que hi farà aportacions "com un afiliat més".

"Me la llegiré amb molta atenció, respecte màxim als seus redactors (excel·lents polítics i amics tots ells) i hi faré aportacions com un afiliat més: és més important que mai sortir d'aquest congrés amb un projecte per a Espanya il·lusionant i concorde a uns desafiaments inèdits", ha destacat en una anotació a X recollida per Europa Press.

Els responsables de dirigir la ponència política del PP són el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno; el president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco; l'eurodiputada Alma Ezcurra i l'alcaldessa de Saragossa, Natalia Chueca.