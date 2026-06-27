Alejandro Fernández reivindica la unitat del PP català per donar un "salt inèdit"

LORENA SOPENA / EUROPA PRESS
Proposa Juan Fernández secretari general i Lorena Roldán portaveu al Parlament
BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha reivindicat la unitat del PP català, fet que veu essencial perquè el partit doni un "salt inèdit" en la seva història.
Així s'ha expressat en el seu discurs durant el XVI Congrés del PP de Catalunya que se celebra aquest dissabte a Barcelona, en què serà previsiblement reelegit com a president del partit.
Ha assegurat que "si quedés alguna ferida oberta estan més que tancades" i ha demanat al partit passar de la resistència al creixement.
"Si a algú vaig ofendre, aquí van les meves disculpes. I si algú em va ofendre, juro que no me'n recordo. Us demano que feu el mateix. Reconforta l'esperit i és la recepta de l'èxit", ha dit.
Així, ha demanat passar pàgina i ha afegit que el partit no té excuses per no seguir creixent.
"NO FEM CORDONS SANITARIS"
També ha subratllat que la dreta "ha viscut relativament sotmesa a l'esquerra i la seva suposada superioritat moral", i en el cas de Catalunya, diu, també ha estat sotmesa a la superioritat moral del nacionalisme.
Ha concretat que el PP català no té res a copiar d'aquestes forces i no vol assemblar-s'hi: "Des del fet indiscutible que som demòcrates, que no fem cordons sanitaris, que escoltem tothom i que acceptem la pluralitat democràtica".
EQUIP "RENOVAT"
Fernández també ha presentat l'equip de la seva candidatura, amb Juan Fernández com a secretari general del partit i la diputada del Parlament Lorena Roldán com a nova portaveu a la Cambra.
Ha destacat que és un equip "renovat, reforçat i dissenyat des de la unitat del partit".