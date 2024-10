Alejandro Fernández reivindica el "màxim suport" del PP a les víctimes del terrorisme

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP al Parlament, Alejandro Fernández, ha assegurat que les conseqüències del lema del seu partit --'Espanya i llibertat'-- són el "màxim suport a les víctimes del terrorisme i la batalla de les idees davant el separatisme i l'extrema esquerra".

"Avui és un dia ideal per recordar el lema fundacional del nostre partit: 'Espanya i llibertat' i les seves conseqüències", ha defensat aquest dimarts en una anotació per la xarxa social X, recollit per Europa Press.

Aquest mateix dimarts, el PP ha utilitzat la seva majoria absoluta al Senat per retirar de l'ordre del dia del ple la modificació legal de la qual es podrien beneficiar fins a 44 presos etarres, i l'abordarà en un ple extraordinari el pròxim dilluns 14 d'octubre.