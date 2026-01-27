Fernández rebutja que es culpi el "govern del PP de fa 8 anys" de l'estat de Rodalies

BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha rebutjat que es pugui atribuir l'estat actual de la xarxa de Rodalies al nivell d'inversió del Govern central quan governava Mariano Rajoy: "No es pot donar per fet que la culpa de tot la té el govern del PP de fa 8 anys", ha dit en una entrevista aquest dimarts a Rac1 recollida per Europa Press.
Ha sostingut que el responsable de les inversions és des de fa anys el president espanyol, Pedro Sánchez, i els seus socis --en referència a Junts i a ERC--, tot i que ha apuntat que "els nivells d'execució en l'època de Rajoy no van ser satisfactoris", la qual cosa creu que ja va tenir el seu impacte a les urnes, segons ell.
El líder popular creu que el principal problema és la manca d'execució de les inversions pressupostades, ha detallat que l'execució global dels pressupostos generals de l'Estat a Catalunya ha estat del 24% en els últims anys, però ha advertit que els pressupostos de la Generalitat també han tingut una execució baixa, del 20%: "Passa a Espanya i passa a Catalunya".
"El que cal fer és analitzar per què a Catalunya, no només pel Govern d'Espanya, també pel govern autonòmic, hi ha una certa tradició de no executar els comptes. I canviar-ho, corregir-ho, i és el propòsit d'esmena que ha de fer tothom, fins i tot el PP, això no ho nego", ha afegit.
DIMISSIÓ DE PUENTE I PANEQUE
Fernández ha insistit a demanar la dimissió de la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, i ha argumentat que ha comès el mateix error, a parer seu, que el ministre de Transports, Óscar Puente, "fer discursos triomfalistes sobre la qualitat de les infraestructures ferroviàries a Catalunya, que no tenien res a veure amb la realitat".
"Ha hagut de morir gent, perquè de sobte resulti que tota la infraestructura està feta, amb perdó, una merda. Això és que has enganyat la ciutadania", ha dit, i ha estès la crítica en el cas de Puente al fet que, textualment, es dedica a insular la gent a Twitter.