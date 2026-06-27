Publicat 27/06/2026 11:20

Alejandro Fernández proposa Juan Fernández nou secretari general del PP de Catalunya

BARCELONA 27 juny (EUROPA PRESS) -

El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha proposat al portaveu en el Parlament, Juan Fernández, com a nou secretari general del partit en substitució de Santi Rodríguez.

Ho ha anunciat en la presentació de la seva candidatura davant del XVI Congrés del PP de Catalunya aquest dissabte, i que s'haurà de votar durant el conclave.

Fernández ha dit que el portaveu parlamentari "ha demostrat la seva solvència, la seva capacitat primer com a tinent d'alcalde a Badalona i aquests dos últims anys com a magnífic portaveu en el Parlament".

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