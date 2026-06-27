Alejandro Fernández proposa Juan Fernández nou secretari general del PP de Catalunya

BARCELONA 27 juny (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha proposat al portaveu en el Parlament, Juan Fernández, com a nou secretari general del partit en substitució de Santi Rodríguez.
Ho ha anunciat en la presentació de la seva candidatura davant del XVI Congrés del PP de Catalunya aquest dissabte, i que s'haurà de votar durant el conclave.
Fernández ha dit que el portaveu parlamentari "ha demostrat la seva solvència, la seva capacitat primer com a tinent d'alcalde a Badalona i aquests dos últims anys com a magnífic portaveu en el Parlament".