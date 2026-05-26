Alejandro Fernández presentarà la seva candidatura per tornar a liderar el PP a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Defensa "garantir des de Catalunya el canvi polític a Espanya de la mà" de Feijóo
BARCELONA, 26 maig (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha anunciat aquest dimarts que presentarà la seva candidatura a la reelecció en el congrés del partit que tindrà lloc el pròxim 27 de juny, i ha assegurat que ho fa "amb més il·lusió que mai".
"Presentaré la meva candidatura per continuar presidint el PP de Catalunya, perquè volem continuar creixent, i volem traslladar a la ciutadania de Catalunya l'alternativa que tant necessita a l'esquerra i al nacionalisme", ha dit en un vídeo difós per les xarxes socials recollit per Europa Press.
Fernández ha assenyalat el creixement en vots i escons del PP en les últimes eleccions catalanes --el grup va passar de 3 a 15 diputats al Parlament el 2024-- i ha assegurat que aspira "a moltíssim més".
Així mateix, ha defensat que vol "garantir des de Catalunya el canvi polític a Espanya de la mà d'Alberto Núñez Feijóo".
CONGRÉS EL 27 DE JUNY
Fernández ha recollit així el guant del secretari general del PP, Miguel Tellado, qui, després de la junta directiva del PP de Catalunya aquest dissabte a Barcelona, el va animar a presentar-se a la reelecció en un congrés que arriba amb una "exhibició d'unitat".
El passat dia 18, Feijóo va posar data al conclave del PP català, un congrés que es va celebrar per última vegada fa més de set anys, el novembre del 2018, i que estava pendent des de l'any 2022.
Fernández serà previsiblement reelegit com a president del partit a Catalunya després de superar, segons fonts populars, les desavinences amb la cúpula del PP que han marcat les relacions entre les dues direccions en els últims anys.