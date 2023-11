BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha mostrat preocupació per l'estat de l'exlíder de la formació Aleix Vidal-Quadras després d'haver rebut un tret a la cara aquest dijous al migdia a Madrid: "Estem amb tu!"

"Benvolgut amic Aleix, estem amb tu! Resisteix com has fet sempre!", ha destacat en una anotació a X recollida per Europa Press.

Vidal-Quadras, de 78 anys, està conscient i ha estat traslladat a un hospital de Madrid.