Fernández (PP) veu en Lleó XIV "humanisme cristià en la seva màxima expressió"

BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmat que les paraules del papa Lleó XIV són una mostra de l'"humanisme cristià en la seva màxima expressió".
Així s'ha expressat en una anotació a X aquest dilluns recollida per Europa Press en la qual ha reivindicat la figura del pontífex durant la seva visita a Espanya: "En les paraules del Papa no hi ha afectació ni cursileria, aquesta perversitat tan comuna en la nostra època. El que hi ha és una saviesa profunda, esperança i veritat", ha apuntat.
"Amb moltes ganes d'escoltar-lo a Barcelona", ha afegit Fernández, abans que aquest dimarts Lleó XIV arribi a Catalunya.