Alejandro Fernández (PP) trasllada el seu "record i reconeixement" als ceutís el 12 d'octubre

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha traslladat aquest dilluns el seu "record i reconeixement" als ceutís, en declaracions als mitjans abans de la manifestació a Barcelona 'Catalunya amb Ceuta. Una mateixa Espanya' pel 12 d'octubre.
"Estem profundament orgullosos de ser espanyols, de formar part d'una de les grans nacions del món, la contribució del qual a la literatura, les arts, les ciències, és absolutament incomparable a qualsevol altra", ha dit en el passeig de Gràcia, origen de la manifestació.
Sobre la crisi migratòria a Ceuta, ha lamentat que alguns volen passar pàgina com si s'hagués solucionat, encara que veu "milers de compatriotes abandonats a la seva sort i humiliats" pel Govern espanyol, i augura que aviat hi haurà un canvi a Espanya que permeti protegir-los.
Fernández ha llançat una crida d'esperança a la ciutadania, després de vuit anys en què creu que s'han fomentat "els murs, la divisió, la polarització, recuperar la idea de les dues espanyes irreconciliables", i ha tornat a vaticinar un canvi per unir els espanyols en un projecte comú, independentment de la seva ideologia.
El líder popular ha expressat a més el seu reconeixement a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, "que reben atacs injustos" tot i ser els qui garanteixen la llibertat i seguretat, ha dit.
També ha traslladat paraules de record als "germans d'Hispanoamèrica", especialment als qui viuen a països sense democràcia, i ha afegit que Espanya ha de treballar activament per canviar aquesta situació.