Fernández (PP) titlla Illa d'"assistent" de Sánchez per encobrir mentides sobre Ceuta

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha titllat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de ser l'"assistent" del president del Govern central, Pedro Sánchez, i d'encobrir les seves mentides als catalans i a la resta d'espanyols en relació amb la crisi migratòria a Ceuta.
Ho ha dit aquest dijous en un missatge a X recollit per Europa Press després que Illa hagi retret en una entrevista de RNE al PP, a l'executiu autonòmic de Ceuta i a la justícia una manca de "lleialtat institucional" en la gestió de la crisi migratòria de Ceuta.
Fernández ha receptat a Illa aprendre del president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, perquè considera que ell sí que "defensa els ceutins al preu que sigui", i ha rebutjat l'ús del terme 'crisi migratòria', perquè considera que el que passa a Ceuta és una invasió.