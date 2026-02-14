Alejandro Fernández (PP): "Si no hi ha dret a la propietat privada no hi ha democràcia ni llibertat"

David Zorrakino - Europa Press
Defensa "oferir seguretat, tranquil·litat i protecció als propietaris"
TARRAGONA, 14 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmat aquest dissabte que per a l'esquerra existeix el dret a l'habitatge, però no el de la propietat privada, i ha apuntat: "Si no hi ha dret a la propietat privada no hi ha democràcia ni hi ha llibertat".
Així s'ha expressat durant l'acte del PP sobre habitatge 'Més Habitatge' a Vila-seca (Tarragona), amb la presidenta del partit a Tarragona Maria Mercè Martorell, on ha defensat que "no poden ser els privats els que amb les seves propietats garanteixin el dret a l'habitatge dels altres".
"Les conseqüències del desenvolupament d'aquest principi pervers ideològic, el que no existeix el dret a la propietat privada, té conseqüències especialment nefastes a Catalunya", ha agregat.
Fernández ha valorat així la situació de l'habitatge el mateix dia en què s'han publicat els informes encarregats per la Generalitat a juristes i un exmagistrat del Tribunal Constitucional (TC), que avalen prohibir la compra especulativa d'habitatge en zones de mercat tensionat, encara que no hi ha fet referència explícita.
"SÓN UNS INCOMPETENTS"
Per a Fernández, els poders públics són els qui han de garantir el dret a l'habitatge, però "no ho fan perquè són uns incompetents i acaben sempre de manera encoberta expropiant i amargant-li la vida al que té un piset a la platja".
"El que ha destrossat el mercat de l'habitatge és el model Colau, que s'ha estès com a model a Catalunya en la 'Llei d'Habitatge' i com a model nacional per part de Sánchez en la Llei d'Habitatge. Les males idees són profundament contagioses", ha conclòs el líder popular.
Ha advocat per "oferir seguretat, tranquil·litat i protecció als propietaris", oferir facilitats als qui vulguin construir amb menys traves, més col·laboració público-privada i més llibertat, ha dit, per a poder fer-ho.
"I, finalment, ajudar els joves que volen comprar i llogar el seu primer habitatge amb menys imposats i ajudes directes, aquí sí mereix la pena l'ajuda directa", ha resolt.