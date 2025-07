Alejandro Fernández (PP) reivindica el paper de Catalunya com a "termòmetre del canvi" a Espanya

Agraeix el treball de la militància i demana no baixar la guàrdia de cara al cicle electoral

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)

El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha reivindicat aquest dimarts el paper de Catalunya com a "termòmetre del canvi" a Espanya, i ha cridat a la militància a estar preparada per a unes eventuals eleccions generals.

"Pot ser demà o pot ser en 2027, però hem d'estar perfectament preparats perquè ens juguem molt", ha dit en un acte del partit a Cornellà de Llobregat (Barcelona), acompanyat pel secretari general del PP, Miguel Tellado; el president a la província de Barcelona, Manu Reyes, i el president de la formació a Cornellà, Manuel Casado.

Fernández ha felicitat Tellado pel seu recent nomenament: "És un dels càrrecs més complexos de la política, però estic convençut que estàs preparat".

Ha augurat que Tellado podrà exercir no només com a secretari general, sinó també com a general secretari, una expressió que ha associat al paper que va tenir Francisco Álvarez-Cascos en el partit: "Va ser capaç de posar ordre i orientar a tots cap a la mateixa direcció. Si algú pot construir una nova majoria, és el PP de Tellado i per a la societat espanyola, Alberto Núñez Feijóo".

Durant la seva intervenció, també ha agraït la tasca de l'agrupació local del partit a Cornellà, a la qual ha posat com a exemple de recuperació després dels mals resultats de 2019: "Vam desaparèixer de molts ajuntaments, però a Cornellà no només es va tornar, es va passar de zero a tres regidors i liderant l'oposició".

Fernández ha celebrat que el PP hagi sabut connectar amb la seva història, recuperar antics militants i sumar noves generacions: "Manolo Casado ho ha fet amb intel·ligència i el resultat del 27 serà extraordinari".

ESFORÇ EN MOBILITZACIÓ

En clau interna, ha destacat el compromís dels afiliats i simpatitzants del partit, als quals ha definit com a "gent sana, alegre i compromesa".

No obstant això, ha demanat un esforç addicional de cara a futures convocatòries: "En les generals de fa dos anys vam guanyar en escons, però no va ser suficient. Ens van faltar 4 diputats, i de vegades aquests escons depenen de l'esforç final en la mobilització".

CRÍTICA Al GOVERN

També ha criticat el projecte del Govern de coalició: "Volen convertir Espanya en una confederació plurinacional, liquidant la nació, la Constitució i l'esperit de la Transició".

"Pretenen que siguem estrangers a la nostra pròpia terra, i que a sobre demanem disculpes i compensem als colpistes", ha conclòs.