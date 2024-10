Alejandro Fernández (PP) reivindica que "no hi ha manera més bella" de ser espanyol que ser català

BARCELONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha reivindicat aquest dissabte, pel Dia de la Hispanitat, que "no hi ha manera més bella de ser espanyol que ser català".

"Nosaltres som també orgullosament catalans, que és la nostra manera de ser espanyols", ha declarat en una atenció als periodistes durant la manifestació a Barcelona, al Passeig de Gràcia.

Ha defensat que "no hi ha nació al món" amb una contribució a la història, a la ciència i a les lletres com Espanya, que ha qualificat d'incomparable.

També s'ha dirigit als pobles "germans" de Llatinoamèrica, i ha assegurat que seguiran lluitant perquè a Cuba, Veneçuela i Nicaragua hi hagi democràcia i llibertat.

"No ens oblidem dels qui en aquests temps a Cuba, a Veneçuela o a Nicaragua viuen sota el jou de la dictadura, sota el jou de l'opressió", ha afegit.