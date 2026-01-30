Alejandro Fernández (PP) sobre Mas: "Ell va iniciar l'incendi, i ara s'ofereix per apagar-lo"

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha acusat textualment l'expresident de la Generalitat Artur Mas d'iniciar el procés i ascendir el també expresident de Catalunya i actual líder de Junts, Carles Puigdemont: "Ell va iniciar l'incendi, i ara s'ofereix per apagar-lo".
Ho ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press, en el qual ha fet referència a una informació publicada segons la qual Mas aposta per posar al dia l'espai de Convergència i qüestiona el lideratge Puigdemont al capdavant de Junts.
"Aquí tenim Artur Mas exercint el paper tan clàssic del 'bomber piròman': ell va iniciar el procés i ell va regalar la clau a la CUP per ascendir Puigdemont. En definitiva, ell va iniciar l'incendi, i ara s'ofereix per apagar-lo, com si la cosa no anés amb ell", ha expressat.