Fernández (PP) lamenta que s'hagi d'enviar els Mossos a les escoles a restaurar l'"ordre"

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha lamentat aquest dijous que s'hagi d'enviar els Mossos d'Esquadra a les escoles a restaurar l'"ordre", després de considerar que s'ha pretès convertir els centres en balnearis 'progres'.
"Volien convertir les escoles en balnearis progres, perquè donar autoritat al professor era franquista i l'important era deixar que els nens fossin feliços. Ara hi han d'enviar els Mossos a posar ordre", ha dit en una publicació a X recollida per Europa Press.
Fernández fa referència al pla pilot per introduir la figura d'agents dels Mossos d'Esquadra als centres educatius, del qual alguns centres que al principi es van acollir a la mesura s'han donat de baixa.