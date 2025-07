Alejandro Fernández (PP) a Illa pel cas Koldo: "Es tracta del seu pal i de la seva vela, no de la meva"

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha replicat aquest dimarts al president de la Generalitat, Salvador Illa, que, malgrat no estar imputat pel cas Koldo, n'és responsable políticament: "Que cada pal aguanti la seva vela, però en el cas Koldo es tracta del seu pal i de la seva vela, no de la meva".

"De res els servirà amb nosaltres el ventilador, efectivament, del 'i tu més', perquè no tinc cap inconvenient a citar aquí la corrupció del meu partit quan es produeix i, per tant, que cada pal aguanti la seva vela. Però en el cas Koldo, és el seu pal i és la seva vela, no la meva", ha expressat en resposta a la compareixença d'Illa al Parlament sobre aquesta qüestió.

Malgrat insistir que Illa no està imputat per cap delicte, ha assegurat que no es pot entendre la figura del president del Govern central, Pedro Sánchez, sense ell i a l'inrevés, motiu pel qual considera que té responsabilitats polítiques en el cas perquè "va permetre que Koldo, Ábalos i companyia entressin fins a la cuina" del Ministeri de Sanitat que aleshores encapçalava.

"Koldo, Ábalos i Cerdán no eren tres joves universitaris, idealistes i ingenus que es van afiliar al PSOE emocionats per la justícia social d'Olof Palme. No. Les reminiscències 'torrentianes' d'aquesta colla es veien d'una hora lluny, per l'amor de Déu", ha dit.

A més de definir la corrupció com un càncer per a la democràcia que destrueix la confiança de la societat en la política i els polítics, ha constatat que ha penalitzat governs del PSOE i del PP amb casos que encara "cuegen", ha dit, referint-se de manera directa al cas Montoro.