Alejandro Fernández (PP) a Illa sobre el finançament: "Em demana coratge per defensar aquesta merda?"

David Zorrakino - Europa Press
Afirma que amb la seva actitud "es continuarà degradant" l'educació, la sanitat i l'habitatge
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha reiterat al president de la Generalitat, Salvador Illa, la seva oposició al model de finançament, i ha afirmat: "No el volen ni els seus a la resta d'Espanya. I vostè em demana coratge per defensar aquesta merda?".
Així s'ha expressat aquest dimecres durant la segona jornada del debat de política general a la cambra catalana, en què també ha criticat que el finançament "no té una majoria 'súper àmplia'" a Catalunya, amb només el suport de 68 diputats (respecte a 67 en contra).
"L'únic que no té coratge per enfrontar-se a Pedro Sánchez és vostè, que viu sotmès a Sánchez. No demani coratge als altres, quan l'única cosa que demostra és no tenir-ne vostè", ha afegit el líder popular després que Illa li hagi demanat coratge per defensar el finançament entre els seus.
DEMANA HUMILITAT A ILLA
Durant la seva intervenció, Fernández ha acusat Illa de fugir de la realitat, l'ha advertit que no reconèixer l'existència dels problemes impossibilita resoldre'ls, i li ha demanat humilitat davant "la seva suposada superioritat moral".
"Aspira a salvar la democràcia al planeta Terra, però és incapaç d'organitzar unes oposicions de mestres; promet combatre les 'fake news' mundials, però no és capaç de controlar quatre senglars a Collserola, se li escapen; assegura que treballarà per derrotar la internacional reaccionària, però fa dos anys que no li arriba puntual un rodalies", ha sostingut.
En aquest sentit, l'ha advertit que durant la seva segona part del mandat "amb aquesta actitud es continuarà degradant el sistema educatiu, es continuarà degradant el sistema sanitari, el transport públic o l'habitatge".
FISCALITAT, EDUCACIÓ O HABITATGE
Fernández ha avançat que les propostes de resolució que presentarà el seu partit, i que es votaran dijous en el ple, aniran dirigides als àmbits de la política fiscal, l'habitatge, l'educació, la multireincidència i la immigració.
En concret, demana suprimir els impostos de successions, de patrimoni i deflactar l'IRPF; protegir els propietaris i donar llibertat per vendre o llogar; més autoritat a les aules, i una "immigració legal, ordenada i que respecti" les lleis.