Alejandro Fernández (PP) diu que Sánchez "fomenta" la xenofòbia amb la regularització de migrants

David Zorrakino - Europa Press
Considera que el nou model de finançament "està destinat al fracàs"
BARCELONA, 15 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "fomenta" la xenofòbia amb la regularització extraordinària de migrants proposta pel Govern.
"Sánchez vol aprovar un 'papers per a tots' encobert. Després que no es queixi si en alguns espais creix la xenofòbia perquè la fomenta ell", ha sostingut en una entrevista concedida a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press aquest diumenge.
Segons Fernández, a Catalunya hi ha 5.000 multirreincidents que no han estat jutjats i no tenen antecedents: "Aquestes persones no poden ser regularitzades: han de ser expulsades fulminantment. De debò que a aquestes persones que van a seguir robant els hem de donar papers? És un autèntic disbarat", ha sentenciat.
ELECCIONS I PACTES AMB VOX
Preguntat pel resultat del PP en les ultimes eleccions autonòmiques a Aragó i Extremadura, ha defensat que "no es pot normalitzar la idea de Sánchez de governar sense pressupostos eternament".
Sobre les relacions amb Vox s'ha referit a l'escenari a Aragó on, diu, "hi ha un mandat clar, independentment que Vox hagi pujat, que és que el PP segueixi governant, que ha d'arribar a un acord d'algun tipus amb Vox ".
"No crec en la política per frenar a ningú. La nostra obligació és explicar el nostre projecte sense estar mirant pel retrovisor a la resta", ha explicat, i ha cridat textualment a no donar cap bandada perquè, a la seva semblar, no seria entès per la ciutadania.
També s'ha referit a la relació amb Junts i la possibilitat d'arribar a acords: "Tot el que ha especulat amb això, al final ha acabat entenent que Junts és un aliat estructural de Sánchez", ha expressat.
FINANÇAMENT I RODALIES
Sobre el nou model de finançament pactat entre ERC i el Govern considera que està "destinat al fracàs" i afirma que l'ordinalidad aplicada a una sola comunitat autònoma és d'acudit, en les seves pròpies paraules.
Referent a Rodalies ha assenyalat que, segons ell, els menors graus d'execució pressupostària són del Govern de Sánchez i també ha apuntat als partits independentistes: "Els polítics separatistes que condicionen a Sánchez han estat molt ràpids per resoldre els seus problemes personals --amnistia, malversació, sedició i indults-- i molt poc diligents amb els trens", ha assegurat.
PRESSUPOSTOS I HABITATGE
Preguntat per l'aprovació de Pressupostos a Catalunya ha dit que el president de la Generalitat, Salvador Illa, el "trucarà", encara que ha afegit que és impossible negociar amb qui ja t'ha dit que no vol negociar res, textualment.
També s'ha referit a les polítiques d'habitatge i que el Govern estigui estudiant la prohibició de les compres especulatives: "El que ens faltava és aquesta idea de liquidar definitivament la propietat privada, dient-los als propietaris com i quan han d'utilitzar els seus immobles", ha lamentat.