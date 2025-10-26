Alejandro Fernández (PP) diu que Rull "s'equivoca greument" en el seu enfocament sobre Vox i AC

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha dit aquest diumenge que el president del Parlament, Josep Rull, s' "equivoca greument en el seu enfocament sobre els discursos de Vox i AC".
En un missatge a X recollit per Europa Press ha defensat que "l'únic límit en el debat parlamentari és la llei, no el seu personal criteri sobre el que és o no ofensiu" i ha criticat que no pot ser que Rull passi cada ple interrompent als oradors, textualment.
Ha afirmat que si un discurs incorre en calúmnies, injúries o un altre delicte contra l'honor, al seu semblar, són els tribunals on cal denunciar-ho: "a mi m'han cridat de tot des del faristol del Parlament, i no em passo el dia plorant com un preescolar", ha sentenciat.