Alejandro Fernández (PP) diu que les mesures d'Illa en habitatge recorden a "economats comunistes"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha assegurat que les propostes en matèria d'habitatge del president de la Generalitat, Salvador Illa, li "recorden massa als economats comunistes", i ha assegurat que la situació actual és fruit de decisions i polítiques de l'esquerra.
"Comences així i t'acabes carregant la propietat privada. Al final, volen tenir el control de tots els aspectes de la teva vida. Això és l'esquerra: volen robar-te l'ànima i quedar-se amb tot el teu", ha sostingut Fernández en una entrevista aquest diumenge en El Periódico recollida per Europa Press.
Ha bromejat dient que ell "no compraria res a mitjes amb Salvador Illa, ni boig", en al·lusió a la proposta del Govern de compra d'habitatges entre particulars i la Generalitat para majors de 40 anys.
Sobre la crisi de Ceuta, el dirigent popular ha defensat que "tot el que estigui de manera il·legal ha de ser expulsat", i ha afegit que això és el que sempre s'ha aplicat en l'Europa democràtica i ningú ho ha posat en dubte.
"La immigració, perquè sigui una política exitosa i respongui a les necessitats del nostre mercat laboral, ha d'anar associada a un contracte de treball i s'ha de comprometre a complir el nostre ordenament jurídic", ha subratllat.
L'AMNISTIA DE PUIGDEMONT
Preguntat per si l'ex-president de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, serà un interlocutor vàlid per al PP si és amnistiat i torna a Catalunya, Fernández ha respost que es posicionarà "quan culmini el procés", però s'ha mostrat contrari a l'amnistia.
"Segueixo pensant que amnistiar a algú que diu i repeteix que no solament no està penedit, sinó que ho va a tornar a fer, és un error. Però si la justícia determina una opinió contrària a la meva, ho acataré", ha agregat.
També ha s'ha mostrat partidari de derogar la llei d'amnistia si el PP arriba al Govern central, encara que ha assenyalat que no té efecte retroactiu: "És un compromís que va adquirir el PP".