Alejandro Fernández (PP) descarta "categòricament" negociar amb Puigdemont una investidura

Creu que Sánchez ha respost "com si fos un 'teenager' a Twitter" a la carta de Feijóo



BARCELONA, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha descartat "categòricament" que el PP negociï amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont una investidura del candidat del PP a la presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijoo.

En una entrevista en Catalunya Ràdio d'aquest dilluns recollida per Europa Press, ha fet extensiva la seva negativa a Junts, en erigir a Puigdemont com el seu "màxim dirigent".

Fernández ha considerat que "s'han malinterpretat" les declaracions en les quals el sotssecretari de Coordinació Autonòmica i Local del PP, Pedro Rollán, es mostrava obert a parlar amb Junts dins de la Constitució, i les ha qualificat de genèriques.

Ha lamentat que "el mateix Puigdemont se situa fora dels termes" en els quals els 'populars' consideren que es pot establir un diàleg.

CARTES SÁNCHEZ - FEIJÓO

El dirigent del PP català ha acusat el president del Govern central en funcions i candidat socialista, Pedro Sánchez, de respondre "com si fos un 'teenager' a Twitter" a la missiva en la qual Feijóo el convidava a reunir-se aquesta setmana per evitar el bloqueig i la ingovernabilitat a Espanya.

Sánchez ha declinat la seva invitació i l'ha emplaçat a reunir-se després de la constitució de les Corts, com amb la resta de portaveu dels grups parlamentaris.

Fernández ha advocat per a que Feijóo obri converses amb qui consideri necessari per estudiar pactes d'investidura, per la qual cosa assegura que està legitimat en haver guanyat les eleccions.

"És evident que és molt complicat, almenys ningú el podrà acusar de no haver-ho intentat", ha opinat, i si bé ha convingut que algunes forces polítiques han descartat l'opció 'popular', ha dit que després mai se sap.

Ha qualificat d'inimaginable fa uns anys el resultat del PP a Catalunya i veu una quantitat considerable els vots recaptats --més de 467.000--, més que ERC i Junts, ha destacat, per la qual cosa ha advertit: "A nosaltres una repetició electoral no ens fa cap tipus de por".

Ha defensat que els acords assolits amb Vox en governs autonòmics i municipals "no posen en risc absolutament res, cap principi constitucional" i ha dit que la presència de 'populars' als executius són garantia de creixement econòmic.