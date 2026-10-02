Alejandro Fernández (PP) demana eleccions a Sánchez immediatament, "el dilluns o quan li plagui"

BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha exigit aquest divendres que el president del Govern, Pedro Sánchez, convoqui eleccions immediatament, "el dilluns o quan li plagui".
Ho ha dit en la Junta Directiva del partit a Barcelona, després que Sánchez hagi anunciat una reflexió durant el cap de setmana per decidir si convoca comicis després del rebuig del Congrés (amb els vots del PP, de Vox, de Junts i d'UPN) als decrets d'habitatge.
"Senyor Sánchez, acabi ja amb l'agonia. No fa falta que es conegui a si mateix durant aquest cap de setmana. Convoqui immediatament eleccions i doni la veu al poble espanyol", ha sostingut Fernández durant la seva intervenció.
El líder dels populars catalans ha assegurat que "el canvi polític a Espanya és especialment necessari a Catalunya i serà especialment positiu per a Catalunya", i ha afirmat que aquest canvi polític facilitarà l'accés a l'habitatge.
"En qualsevol societat democràtica sana, un president que reiteradament és incapaç d'aprovar pressupostos, que ha vist com el seu entorn laboral i fins i tot personal o està a la presó o està en els tribunals, que és incapaç d'aprovar ni una sola proposta estavella perquè ha perdut completament la majoria parlamentària, ja s'hauria anat", ha assenyalat Fernández.
"FACILITAR EN LLOC DE DESPROTEGIR"
Quant a les mesures dels decrets que s'han tombat en el Congrés, ha dit són les que fa anys que l'esquerra porta assajant a Catalunya i que "han portat a la catàstrofe".
Fernández ha subratllat que la política d'habitatge no genera "miracles d'un dia per a un altre", però ha apuntat que es poden fer coses i que el PP ho ha demostrat en altres ocasions en les quals ha tingut l'oportunitat de governar.
"Es resumeix en una idea essencial, que és facilitar en lloc de desprotegir. Facilitar en primer lloc a aquell que vol construir baixant-li els impostos, suprimint traves burocràtiques o, sobretot, eliminant aquestes condicions absolutament draconianes", ha agregat.
També ha defensat protegir i donar seguretat als propietaris que "estan desitjant posar els seus immobles al mercat del lloguer però que no ho fan perquè no disposen de seguretat jurídica".
"Les mesures que es pretenien aprovar en el Congrés són una invitació a la inquiocupació. És a dir, signar un contracte de lloguer i deixar de pagar perquè et dona la gana", ha sostingut.
I ha destacat que també és necessari ajudar els joves que desitgen comprar o llogar el seu primer habitatge, i ha criticat: "Darrere de totes aquestes xerrameques plenes de bones intencions de l'esquerra hi ha una enorme perversió en el que es pretenia aprovar".
CANVI POLÍTIC DEL PP
Finalment, ha afirmat que el canvi polític impulsat pel PP va a permetre baixes els impostos, encara que ha assegurat que "es mantindrà de manera indiscutible el sistema sanitari públic i el sistema educatiu públic".
També més seguretat ciutadana; una "immigració legal, ordenada i que respecti" l'ordenament jurídic; certesa en el subministrament energètic; gestió de l'aigua; supressió de la cultura del 'no a tot' en les infraestructures com l'Aeroport de Barcelona-El Prat, i millora del sistema educatiu.
Ha conclòs que el canvi polític a Espanya "va a portar llibertat, respecte i pluralisme", i que, de la mà d'Alberto Núñez Feijóo, es garantirà la igualtat entre tots els espanyols.