Alejandro Fernández (PP) defensa que Catalunya recuperi lideratge i acabi una etapa "grisa"

KIKE RINCON - EUROPA PRESS
Acusa Illa de menysprear "els atributs històrics més positius de Catalunya"
BARCELONA, 12 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del PP català, Alejandro Fernández, ha defensat que Catalunya recuperi lideratge, ha reclamat que acabi una etapa "tan grisa", i ha animat els afiliats del seu partit a servir Catalunya i Espanya, textualment.
Així s'ha pronunciat aquest dilluns a Barcelona en un acte del partit al costat del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, després de la celebració d'un Comitè de Direcció del partit.
"Catalunya necessita recuperar lideratge, no una teràpia d'autoajuda dirigida pel nostre entranyable gendre ideal Salvador Illa", ha sostingut Fernández en al·lusió al president de la Generalitat.
Ha acusat Illa de menysprear "els atributs històrics més positius de Catalunya, l'emprenedoria, la genialitat creativa, la feina ben feta de la qual parlava Vicenç Vives".
A parer seu, Illa "es dedica a potenciar els pitjors vicis morals del nacionalisme identitari, la zitzània, la queixa permanent, el greuge, la confrontació amb la resta de pobles d'Espanya".
"EL SANCHISME CANSA"
Ha cridat les seves files a no caure en el desànim malgrat la situació actual: "Som plenament conscients que el 'sanchisme' cansa, que el 'sanchisme' avorreix, que el 'sanchisme' s'està fent molt llarg i que el 'sanchisme' provoca fins i tot en part de la nostra gent angoixa".
El dirigent popular ha sostingut que la gent està enfadada per aquesta situació, cosa que considera normal i comprensible, però ha insistit: "No estem per a malenconies ni per a laments estèrils".
Fernández considera que Catalunya i Espanya necessiten un PP fort i optimista, "per posar fi d'una vegada per sempre a l'infern fiscal" a Catalunya, les ocupacions il·legals, i oferir seguretat ciutadana, ha enumerat.
"Catalunya ens necessita per derrotar d'una vegada per sempre la cultura del 'no a tot' i substituir-la per la cultura del 'sí': sí a les infraestructures, sí a l'aeroport, sí a l'aigua i energia per a tothom, sí a la indústria, sí al turisme, sí a la família, sí al creixement, sí en definitiva al progrés real per a tots els ciutadans", ha afirmat.