Fernández (PP) defensa el bilingüisme i rebutja "arraconar" una de les llengües

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha defensat aquest dimecres el bilingüisme, fins i tot el trilingüisme en el sistema educatiu català, i ha rebutjat "tot el que suposi arraconar" una de les llengües.

"Mentre no quedi clar que amb la llengua no es poden fer imposicions, sempre que sigui per parlar de la llengua, de bilingüisme i de defensa del català i del castellà, fins i tot de trilingüisme en el sistema educatiu, sempre hi estarem a favor. Tot el que suposi arraconar una de les llengües no hi podrem estar mai a favor", ha resumit en unes declaracions als mitjans.

Després de considerar que Sant Jordi és una imatge immillorable de Catalunya, ha reivindicat el sector del llibre i ha demanat que la gent s'animi a comprar i llegir: "El llibre és el millor que hi ha i nosaltres ho volem reivindicar aquí, al costat d'un sector que ha tingut problemes en els últims temps i que sembla que, a poc a poc, s'està recuperant".