Alejandro Fernández (PP) critica processar els policies de l'1-O: el seu "únic delicte va ser complir ordres"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 10 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha criticat aquest divendres que "s'acaba indultant els qui cremen mobiliari urbà i s'acaba processant persones, servidors públics, l'únic delicte dels quals va ser complir ordres", en referència als policies encausats per les càrregues de l'1-O.

Ho ha expressat en unes declaracions als periodistes abans de la concentració dels sindicats de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil contra l'amnistia davant la Ciutat de la Justícia, en què ha expressat el suport dels populars a les "persones que estan sent injustament encausades".

D'altra banda, ha lamentat que es vulgui tancar la Prefectura de la Via Laietana "com si els actuals policies tinguessin la més mínima responsabilitat sobre els abusos que s'hi poguessin haver comès, que ningú no dubta, fa 50 anys".