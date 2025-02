Alejandro Fernández (PP) crida a "desemmascarar" Illa de la mateixa manera que amb Zapatero

"Derrotarem Sánchez, derrotarem Illa i ho farem units"

VIC (BARCELONA), 1 (EUROPA PRESS)

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha cridat aquest dissabte a "desemmascarar" el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, de la mateixa manera que, textualment, van aconseguir fer amb l'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero.

"De la mateixa manera que vam aconseguir desemmascarar Zapatero, ens toca ara desemmascarar el bo d'Illa", ha reivindicat en el tancament de la interparlamentària, celebrada a l'edifici del Sucre de Vic (Barcelona), amb el portaveu del Grup Popular al Congrés, Miguel Tellado.

Segons ell, Zapatero i Illa "protagonitzen exactament el mateix projecte polític", que ha definit com, textualment, un control estricte de la llibertat d'expressió a través dels mitjans de comunicació i un projecte de l'ocupació de les institucions públiques per acabar amb la separació de poders a Espanya.

"És fins i tot el projecte polític de ficar les seves urpes en les grans empreses privades estratègiques, per posar fi a la llibertat empresarial a Espanya", ha afegit, alhora que ha recordat, en les seves paraules, que Zapatero no era cap Bambi, en al·lusió a l'àlies que es va guanyar com a president.

"També semblava etern Zapatero, i vam ser capaços de derrotar-lo. Derrotarem Sánchez, derrotarem Illa, i ho farem units", ha sostingut.

NEGOCIACIONS AMB EL GOVERN CENTRAL

A més, ha al·ludit a les negociacions de Junts amb el PSOE per al traspàs de competències d'immigració: "No els preocupa la immigració, ho volen pel control de les fronteres".

També ha lamentat que plantegin que els secretaris i interventors dels ajuntaments deixin de ser habilitats nacionals per passar a ser funcionaris de les autonomies: "Estan eliminant obstacles per quan ho tornin a fer".

"És la nostra obligació com a responsables polítics no mirar cap a una altra banda i denunciar el que continua passant, perquè continua passant. Noè va construir l'arca abans del diluvi; abans, perquè si esperes construir l'arca quan comença a ploure, després tot són presses", ha avisat.

DOLORS MONTSERRAT I MANU REYES

També ha participat en el tancament de la interparlamentària l'eurodiputada del PP Dolors Montserrat, que ha assegurat que "Europa ja està veient el veritable rostre de l'autòcrata" del president del Govern central, Pedro Sánchez.

Segons ella, "assalta les institucions amb l'únic objectiu de reduir el control i evitar ser jutjat" per continuar al poder.

Per la seva banda, el líder del PP de Barcelona i alcalde de Castelldefels (Barcelona), Manu Reyes, ha carregat també contra el cap de l'executiu per fer servir els pensions com "mercaderia" per aprovar decrets, en referència al decret òmnibus inicial.