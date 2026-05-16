Alejandro Fernández (PP) creu que la política d'habitatge d'esquerres "condemna" als barris obrers

Critica que pretenen crear una "xarxa clientelar perfectament subvencionada"
CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmat que la política d'habitatge de l'esquerra fomenta l'ocupació il·legal i "condemna" a aquells que viuen en barris obrers a viure situacions que qualifica de degradants i que afecten a la dignitat i al respecte a la propietat privada.
Així s'ha expressat aquest dissabte en la presentació de la Junta Local del PP de Cornellà de Llobregat (Barcelona), en la qual també han participat el president de la formació al municipi, Manuel Casado, i el secretari general del PP de Barcelona i alcalde de Pontons (Barcelona), Josep Tutusaus.
Fernández ha assegurat que aquells que ocupen habitatges de forma il·legal no ho fan en "mansions de la Costa Daurada" sinó en pisos de barris obrers, on, diu, generen problemes de convivència.
També s'ha referit a la regularització de migrants impulsada pel Govern central que "fomenta l'arribada del pitjor de cada casa" i, afegeix, genera inseguretat i problemes de convivència en ciutats com Cornellà, encara que ha matisat que el seu partit creu en els drets dels immigrants sempre que respectin l'ordenament jurídic.
SITUACIÓ MUNICIPAL
En relació a l'Ajuntament de Cornellà, ha lamentat que hagi estat governat durant 47 anys consecutius per formacions d'esquerres i ha assegurat que això es dona en diversos municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona perquè aquestes forces són capaces de "comprar voluntats".
Així, ha criticat que l'objectiu de l'esquerra és "crear una xarxa clientelar perfectament subvencionada".
"Encara que la ciutat es vagi destruint a poc a poc quan toquen el xiulet com mig viuen de l'ajuntament i acaben estirant la mà es converteixen en agents electorals del socialisme", ha assegurat.
En aquest sentit, ha remarcat que ciutats com Cornellà van ser llocs en els quals gent que venia d'altres llocs d'Espanya van construir projectes de vida "i això avui està en dubte. I s'ho ha carregat l'esquerra", per la qual cosa ha defensat que l'alternativa la representa el PP, i que s'ha mostrat exitosa en municipis com Badalona (Barcelona).
MANUEL CASADO
Per la seva banda, Casado ha defensat que la prosperitat d'una ciutat "només s'aconsegueix amb seguretat", una situació que, ha sostingut, és precària a Cornellà i en el conjunt de Catalunya.
En referència a la immigració ha reivindicat que "no és un problema", però que ha de ser regulada, i ha criticat que algunes forces afavoreixin l'entrada de migrants sense la possibilitat de regularitzar-se.